'Amici 20', vince la ballerina Giulia ed è boom di ascolti (Di domenica 16 maggio 2021) Non smette di ridere, con la coppa della vittoria: 'Oddio, che roba. Non ho capito che è successo...'. E' Giulia Stabile la vincitrice della 20esima edizione di 'Amici'. La 19enne ha battuto nell'...

IlContiAndrea : Finale #Amici20 6.667.000 spettatori e il 33.5% di share (51% sui giovani 15-34enni). Picco 7.665.000 e 51%. La med… - giroditalia : ????? Una frase per darti un tono e fare bella figura con i tuoi amici appassionati di ciclismo - Parte 1? ??? Al pr… - pugliarasyria : RT @martina15q: Ieri Giulia vince Amici e balla per ben 9 volte. Giugiulola questo è il tuo riscatto per tutte le puntate in cui hai ball… - Leryn23212354 : RT @martina15q: Ieri Giulia vince Amici e balla per ben 9 volte. Giugiulola questo è il tuo riscatto per tutte le puntate in cui hai ball… - issAnnaMaria : RT @marixfils: Giulia l’anno prossimo va ad amici per fare il passaggio del testimone e lascia il biglietto ad elisabetta che poi vince ami… -