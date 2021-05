AlphaTauri e Fantom insieme per il GP di Monaco

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 16 maggio 2021) Una delle tappe più attese della stagione di Formula Uno si avvicina sempre di più: il Gran Premio dista arrivando. Le scuderie dopo il GP di Spagna si stanno preparando per correre sul circuito più caratteristico e iconico che ci sia. In occasione dell’evento,, una piattaforma globale blockchain, collaboreranno. Gp Spagna: Leclerc spiega il sorpasso su Bottas: come nasce la partnership? In vista di una delle tappe più attese della stagione di Formula Uno, ovvero il Gran Premio dicollaboreranno. La partnership tra la scuderia e la piattaforma blockchain (portafoglio di criptovaluta), permetterà a quest’ultima di incrementare la propria crescita. Il logo di ...