Alessandro Cecchi Paone “Pio e Amedeo ? Mi hanno insultato usando …”

(Di domenica 16 maggio 2021)sembra abbia rotto il silenzio dopo diversi giorni da quando Pio elocitato nel loro spettacolo. Il duo comico infatti, come ricorderete è stato protagonista di un programma televisivo andato in onda il venerdì sera su Canale 5. Felicissima sera, è questo il nome del programma che ha avuto un successo straordinario, un successo che nemmeno i due pare si fossero aspettati di avere. Nella maggior parte delle puntate, il programma ha superato il 20% di share, sbaragliando la concorrenza di Rai 1. Felicissima Sera, le parole di Pio eurtato la sensibilità Ad ogni modo, è stato proprio nell’ultima puntata che è accaduto un qualcosa di spiacevole, che ha avuto delle ripercussioni anche nei giorni successivi. ...

Advertising

capitanoachab6 : RT @LegaSalvini: ?? Alessandro Cecchi Paone: 'Dire che l'unica famiglia è quella tra uomo e donna è incitazione all'odio? Sì, perché crei in… - peppevhs : RT @_Alessio_88: DIMMI CHE VEDEVI PREMIATA TELEDITTA SENZA DIRMELO: ALESSANDRO CECCHI PAVONE SUPPOSTA PER TE NEMICI AFFARI MIEI ZZI VOSTRI… - GigiGx : @cranfan84 Il previsto programma 'La pasta e ceci de nonna', con Antonella Clerici, Alessandro Cecchi Paone e Moira… - cranfan84 : Va ora in onda il programma 'La pasta e ceci de nonna', con Antonella Clerici, Alessandro Cecchi Paone e Moira Orfei. Buona visione. - twalso : @marioadinolfi Ma allora questo è un altro Alessandro Cecchi Paone? Quanti ce ne sono? Perché si offende se si dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Cecchi

Uno spettatore, che ha scritto alla posta diPaone sul settimanale Nuovo Tv , ha criticato queste scene:Paone rompe il silenzio su Pio e Amedeo: "Sentito insultato con parole omofobe" Il varietà di Canale5 Felicissima sera è stato un successo sorprendente che ha stupito gli stessi Pio ..."Non è l'Arena" si soffermerà stasera sui conti dissestati delle Aziende sanitarie calabresi. Telecamere puntate anche sull'Asp di Reggio Calabria ...L’appuntamento è fissato per le 20,30 di sabato 29 al cinema Corso di Domodossola. E’ in quella data che sarà proiettata la prima del cortometraggio «Damua». Trentadue minuti che raccontano la vita de ...