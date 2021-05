Vittoria Astori: chi è la figlia di Francesca Fioretti e Davide? età (Di sabato 15 maggio 2021) Vittoria Astori è la figlia di Francesca Fioretti, personaggio televisivo e modella di successo, e Davide Astori, calciatore. L’allora capitano della Fiorentina Davide Astori, è venuto a mancare prematuramente e improvvisamente nel 2018. Davide Astori ha lasciato un vuoto enorme nella vita dei suoi familiari, ma soprattutto nella vita di Francesca Fioretti e della loro bambina Vittoria. Oggi, sabato 15 maggio, Francesca Fioretti sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più sulla bambina. Vittoria ... Leggi su puglia24news (Di sabato 15 maggio 2021)è ladi, personaggio televisivo e modella di successo, e, calciatore. L’allora capitano della Fiorentina, è venuto a mancare prematuramente e improvvisamente nel 2018.ha lasciato un vuoto enorme nella vita dei suoi familiari, ma soprattutto nella vita die della loro bambina. Oggi, sabato 15 maggio,sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più sulla bambina....

Advertising

gossipblogit : Francesca Fioretti e la morte di Davide Astori: “Bastava un esame in più… Oggi, Vittoria è una bambina felice” - LadyNews_ : #FrancescaFioretti infuriata contro la burocrazia: 'Tutti i beni di #DavideAstori dovevano essere nell'eredità di V… - Babbaribba : RT @Corriere: 'Scrivo questo libro per tre persone e due sole ragioni: per Vittoria, per Davide, per me. Per non dimenticare mai nulla. Per… - dreamertom10 : Un libro che ho letto tutto di un fiato... Bellissimo... Una storia d'amore e la gestione del dopo la morte di Davi… -