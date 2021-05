Traffico Roma del 15-05-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 maggio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione pochi Cambiamenti sulla Grande Raccordo Anulare In quest’ultima ora dov’è il pocorimane concentrato lungo la carreggiata esterna tra Appia Tuscolana sono aumentati gli spostamenti su via del Foro Italico dove perintenso non si escludono rallentamenti tra Corso di Francia e via Salaria In entrambe le direzioni nel centro città prudenza per un incidente su Piazza Cola di Rienzo in prossimità di via Lucrezio Caro per la stessa causa ulteriori disagi su via del Muro Torto in direzione della Lungotevere a Campono sempre prudenza su via Tuscolana perché a causa di un precedente incidente continua ad essere chiusa la carreggiata è nei prossimi Tadi Ponte Lina per chi è diretto a Frascati continuo allo svolgimento delle manifestazioni programmate ...