Terremoto in Umbria: in dieci minuti due scosse a Gubbio. La più forte di magnitudo 4 (Di sabato 15 maggio 2021) Due scosse di Terremoto si sono registrate stamattina in Umbria. La prima, di magnitudo 4, si è verificata poco prima delle 10, a Gubbio. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Terremoto è avvenuto a una profondità di 10 km. Poco dopo, alle 10.07, si è verificata una seconda scossa, di magnitudo 3.1. Le scosse avvertite anche a Perugia Le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione anche a Perugia, ma a stretto giro i vigili del fuoco hanno comunicato sui propri canali social di non aver ricevuto alcuna richiesta di soccorso e segnalazione di danni. Anche la Protezione civile ha fatto sapere che «dalle verifiche effettuate finora dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento non risultano ...

