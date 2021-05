Supercoppa Serie C, Como-Ternana: le probabili formazioni (Di sabato 15 maggio 2021) Como-Ternana di scena questo pomeriggio dalle 17.00 al “Sinigaglia”, per la seconda sfida valevole per la conquista della Supercoppa di Serie C. I lariani si giocano tutto, dopo la sconfitta subita contro il Perugia, ma le Fere vogliono partire con il piede giusto per centrare il double. Le possibili formazioni dell’incontro. Il momento del Como La formazione di Gattuso arriva all’incontro odierno, dopo la sconfitta patita sabato scorso contro il Perugia. Il 2-1 con il quale la squadra umbra si è disfatta dei lariani, è stata opera dei gol di Melchiorri ed Elia, interrotti dalla rete del momentaneo pareggio firmato da Gabrielloni. La sfida di questo pomeriggio al “Sinigaglia”, dunque, rappresenta per il Como un’ultima spiaggia. Solo una vittoria con molti gol ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021)di scena questo pomeriggio dalle 17.00 al “Sinigaglia”, per la seconda sfida valevole per la conquista delladiC. I lariani si giocano tutto, dopo la sconfitta subita contro il Perugia, ma le Fere vogliono partire con il piede giusto per centrare il double. Le possibilidell’incontro. Il momento delLa formazione di Gattuso arriva all’incontro odierno, dopo la sconfitta patita sabato scorso contro il Perugia. Il 2-1 con il quale la squadra umbra si è disfatta dei lariani, è stata opera dei gol di Melchiorri ed Elia, interrotti dalla rete del momentaneo pareggio firmato da Gabrielloni. La sfida di questo pomeriggio al “Sinigaglia”, dunque, rappresenta per ilun’ultima spiaggia. Solo una vittoria con molti gol ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : Supercoppa #SerieC, #Lucarelli (#Ternana): «Domani sarà un'incognita» - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Supercoppa #SerieC, #Gattuso (All. #Como): «Vogliamo chiudere bene con la #Ternana» - Ilovepalermocalcio - italiavola : Trade Air trasporta la Ternana per la Supercoppa di Serie C - dialessandria : Serie C: supercoppa, playout e recupero playoff nel fine settimana. @LegaProOfficial @usalessandria @JuventusU23… - 1926Azzurro : @davideacm1 @BombeDiVlad L'arbitro in questione non è di Napoli. Né di nascita né di sezione. Poi ricordo che un ce… -