Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano

Leggi su open.online

(Di sabato 15 maggio 2021) Dopo giorni di preoccupazione legate alla sua salute, . Il leader di Forza Italia eraricoverato presso la struttura lo scorso 11 maggio per complicazioni legate alla convalescenza dal Coronavirus e per una gastroenterite. Prima delle dimissioni,ha incontrato il vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi che ha detto di averlo trovato «forte e in forma». Persi tratta della seconda degenza nel 2021, la terza in meno di un anno se si considera anche quella del settembre scorso causata da una polmonite bilaterale. Il fondatore di Mediaset soffre da anni di una patologia cronica infiammatoria e di una fibrillazione atriale parossistica, una patologia cardiologica che altera il ritmo del cuore. Le voci degli ultimi giorni sulle sue condizioni di salute avevano generato speculazioni cessate solo ...