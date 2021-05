Si fingono turisti per aggirare il coprifuoco | multati

(Di sabato 15 maggio 2021) Stavano viaggiando in corso Vittorio Emanuele all’una di notte a bordo di un’auto e quando sono stati fermati dalla polizia i tre uomini, ventenni di nazionalità rumeno, hanno dichiarato di essereappena arrivati a Torino e di non assere al corrente delle normative anti-Covid. Peccato però che gli agenti conoscessero bene due dei ragazzi controllati, identificati sempre a Torino nello scorso mese di Aprile e che l’autovettura da loro utilizzata fosse stata vista da tempo parcheggiata sul Lungo Stura Lazio, in prossimità di uno stabilimento industriale. Da ulteriori accertamenti è emerso come la loro presenza fosse stata registrata in altre città d’Italia quali Roma e Milano negli scorsi mesi, a conferma del fatto che risiedano in Italia da diverso tempo. I tre giovani sono stati denunciati per aver disatteso il divieto di spostarsi dalla propria ...

In realtà sono tre cittadini rumeni in Italia da diversi anni Si sono fatti sorprendere da personale del Comm.to Centro in servizio di Volante mentre transitavano mercoledì notte attorno all'1.15 in ...... quelle in cuidi sparare, in cui spargono pasticche su banconote da cento dollari, in cui ... D'altra parte è sempre la Sarzanini a liquidare i duecon coltello con "i pusher di ...Si sono fatti sorprendere dalla polizia in servizio di Volante mentre transitavano mercoledì notte attorno all’1.15 in Corso Vittorio Emanuele II, a bordo di un’auto. I tre, rumeni di 28, 25 e 21 anni ...Si sono finti turisti, ignari delle norme per il contenimento della pandemia, tre cittadini romeni fermati di notte nel centro di Torino dalla polizia. Uno stratagemma che non ha evitato loro di esser ...