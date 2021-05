Sassuolo-Milan Femminile 0-0 | palo dei neroverdi | LIVE NEWS

Advertising

gilnar76 : Sassuolo-#Milan femminile 0-0 LIVE: occasione Giacinti! #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - zazoomblog : Sassuolo-Milan Femminile 0-0: Giacinti sempre pericolosa LIVE NEWS - #Sassuolo-Milan #Femminile #Giacinti - SfoglioSport : Calcio: serie A, le gare della 37ma giornata (2) [SFOGLIOSPORT]- Le altre gare della 37ma giornata di Serie A: Ben… - ACMilanHabana : ?Inicia el 2 tiempo Sassuolo 0 - 0 AC Milan - CCokina12 : RT @misssamericana: solo a sky possono dire che le due squadre si sono equivalse quando il milan ha avuto 4 occasioni da gol nette e il sas… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Milan

La sfida Parma -invece è in programma alle 18.00 , mentre l'appuntamento con- Cagliari è per le 20.45 . Chiuderà il weekend calcistico, lunedì 17 maggio , Verona - Bologna sempre ......75 Napoli 73 Juventus 72 Lazio 67 Roma 5856 Sampdoria 46 Verona 43 Udinese, Bologna 40 Fiorentina, Genoa 39 Cagliari 36 Torino, Spezia 35 Benevento 31 Crotone 21 Parma 2068' Grandissima occasione per il Sassuolo: Bugeja colpisce il palo anticipando Babb in uscita. 63' Errore clamoroso di Grimshaw a porta praticamente ...Per la prima volta in Italia è una squadra femminile a esordire con la maglia per la prossima stagione. Il Milan di Maurizio Ganz infatti è.