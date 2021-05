Salvini-Gregoretti: il fatto non sussiste. Prosciolto (Di sabato 15 maggio 2021) Non luogo a procedere, il fatto non sussiste. Poche laconiche parole, ma cariche di potenza e di significato. Matteo Salvini è stato Prosciolto sulla vicenda Gregoretti. Il giudice di Catania Nunzio Sarpietro ha dichiarato che l’allora Ministro degli Interni non ha commesso un sequestro di persona. Ha sancito che trattenere i 131 migranti a bordo della nave faceva parte del lavoro del Ministro. E questo cosa significa? Significa che una grossa fetta di parlamentari (e conseguentemente anche di milionari di sinistra con una qualifica da intellettuale) si sono pavoneggiati per il nulla. Hanno fatto un gran circo mediatico. Hanno voluto mandarlo a processo a tutti i costi. Senza ricordare che il lavoro del Ministro degli Interni è proprio quello di difendere le frontiere della ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Non luogo a procedere, ilnon. Poche laconiche parole, ma cariche di potenza e di significato. Matteoè statosulla vicenda. Il giudice di Catania Nunzio Sarpietro ha dichiarato che l’allora Ministro degli Interni non ha commesso un sequestro di persona. Ha sancito che trattenere i 131 migranti a bordo della nave faceva parte del lavoro del Ministro. E questo cosa significa? Significa che una grossa fetta di parlamentari (e conseguentemente anche di milionari di sinistra con una qualifica da intellettuale) si sono pavoneggiati per il nulla. Hannoun gran circo mediatico. Hanno voluto mandarlo a processo a tutti i costi. Senza ricordare che il lavoro del Ministro degli Interni è proprio quello di difendere le frontiere della ...

