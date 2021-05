Repubblica a Commisso: non sono stati i giornalisti a sostituire Chiesa con Callejon (Di sabato 15 maggio 2021) Ovviamente anche Repubblica Firenze ha dedicato ampio spazio alla conferenza di Rocco Commisso. Il commento è affidato a Stefano Cappellini che scrive: Al confronto, lo show del “laureato” Vittorio Cecchi Gori dopo la cacciata di Gigi Radice era un convegno della Crusca, gli sfoghi di Diego Della Valle un tè da Babington, la permalosità di Andrea un carattere d’oro. Diciamo la verità: la conferenza di Rocco Commisso è stata imbarazzante, imbarazzante soprattutto per lui, ma inevitabilmente anche per i tifosi dato che in giro si ride molto di noi (chiudete i social se non vi volete fare il fegato amaro). Spacconate sui soldi, risentimenti, litigi, vaffa e molte battute rivedibili, come quella in cui il patron dice di essere pronto a vendere ai “fiorentini ricchi” dando a intendere che tanto la sua grana non ce l’ha nessuno e quindi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) Ovviamente ancheFirenze ha dedicato ampio spazio alla conferenza di Rocco. Il commento è affidato a Stefano Cappellini che scrive: Al confronto, lo show del “laureato” Vittorio Cecchi Gori dopo la cacciata di Gigi Radice era un convegno della Crusca, gli sfoghi di Diego Della Valle un tè da Babington, la permalosità di Andrea un carattere d’oro. Diciamo la verità: la conferenza di Roccoè stata imbarazzante, imbarazzante soprattutto per lui, ma inevitabilmente anche per i tifosi dato che in giro si ride molto di noi (chiudete i social se non vi volete fare il fegato amaro). Spacconate sui soldi, risentimenti, litigi, vaffa e molte battute rivedibili, come quella in cui il patron dice di essere pronto a vendere ai “fiorentini ricchi” dando a intendere che tanto la sua grana non ce l’ha nessuno e quindi ...

