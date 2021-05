Real Madrid, Zidane: “Futuro? Domanda noiosa, non so cosa succederà. Ora mi godo ogni momento” (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, alla vigilia del match di campionato contro l’Athletic Bilbao, è tornato a parlare del suo Futuro: “Il mio Futuro? Questa è una Domanda molto noiosa, mancano due partite e non so cosa succederà. Può succedere di tutto, e io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui devi andare via per il bene di tutti. Ho ancora la stessa voglia di quando mi sono seduto per la prima volta sulla panchina del Real Madrid. Non so cosa succederà fra due o tre anni e per questo mi godo ogni momento in questo club. Contro l’Athletic cercheremo di entrare in ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Il tecnico del, Zinedine, alla vigilia del match di campionato contro l’Athletic Bilbao, è tornato a parlare del suo: “Il mio? Questa è unamolto, mancano due partite e non so. Può succedere di tutto, e io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui devi andare via per il bene di tutti. Ho ancora la stessa voglia di quando mi sono seduto per la prima volta sulla panchina del. Non sofra due o tre anni e per questo miin questo club. Contro l’Athletic cercheremo di entrare in ...

Advertising

UEFAcom_it : ?? #AccaddeOggi nel 2?0?0?3? ???? @delpieroale va a segno così per la @juventusfc contro il Real Madrid in semifinal… - Gazzetta_it : Solo in #ChampionsLeague: 18 #anni fa la #Juve schianta il #RealMadrid e vola in finale. Con @filippomricci - juventusfc : Comunicato di Barcellona, Juventus e Real Madrid - susydigennaro : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Zidane: 'Il mio futuro? Ci sono momenti in cui devi andare via per il bene di tutti' - gi_piero64 : @GabCirilli @gobbo_di La #Juve è la squadra più forte di tutte ma non ha mai giocato da squadra e soprattutto non l… -