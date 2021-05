Pallanuoto, Serie A1 2021: la Lazio vince il derby e fa un balzo verso la salvezza nel Play Out Round (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi, sabato 15 maggio, si è disputata l’ottava giornata del Play Out Round del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: nel derby capitolino fondamentale vittoria della Lazio Nuoto sulla Roma Nuoto per 12-8, mentre l’Iren Genova Quinto, pur essendo già salvo, non fa sconti e passa in casa della RN Florentia per 10-16. Turno di riposo per il San Donato Metanopoli. Va ricordato che l’ultima classificata al termine dei dieci turni del Play Out Round retrocederà in Serie A2: la Roma Nuoto e l’Iren Genova Quinto erano già salve prima della data odierna, mentre il San Donato Metanopoli oggi viene agganciato dalla Lazio Nuoto, infine adesso è spalle al muro la RN Florentia, battuta all’andata dai lombardi ed in ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi, sabato 15 maggio, si è disputata l’ottava giornata delOutdel campionato diA1 dimaschile: nelcapitolino fondamentale vittoria dellaNuoto sulla Roma Nuoto per 12-8, mentre l’Iren Genova Quinto, pur essendo già salvo, non fa sconti e passa in casa della RN Florentia per 10-16. Turno di riposo per il San Donato Metanopoli. Va ricordato che l’ultima classificata al termine dei dieci turni delOutretrocederà inA2: la Roma Nuoto e l’Iren Genova Quinto erano già salve prima della data odierna, mentre il San Donato Metanopoli oggi viene agganciato dallaNuoto, infine adesso è spalle al muro la RN Florentia, battuta all’andata dai lombardi ed in ...

