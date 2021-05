MotoGP | Luca Marini | “Senza la pioggia non sarei entrato nella Q2 | domani voglio una gara solida”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021)può chiudere con il sorriso le qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale2021. Il portacolori del team Sky VR46 Avintia, infatti, ha chiuso la sua giornata di Le Mans in dodicesima posizione con il tempo di 1:34.265 contro l’1:32.600 di Fabio Quartararo, poleman di giornata. Il pilota nativo di Urbino, tuttavia, ha fatto vedere buone cose sul circuito della Sarthe, andando ad emergere dalla Q1 assieme a Lorenzo Savadori, confermando come il feeling con la sua Ducati sia in continua crescita, e viene ribadito con forza da una prestazione simile anche su pista viscida, ovvero il momento peggiore per un rookie. Il suo commento al termine del sabato di Le Mans: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nel gestire le condizioni della pista che mutavano di minuto in minuto – spiega al sito ufficiale ...