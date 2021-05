Moratti: «La Juve pensava di essere così forte da permettersi un allenatore inesperto» (Di sabato 15 maggio 2021) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista, toccando alcuni temi d’attualità verso il match con la Juve Al QS, Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista. Le parole dell’ex presidente dell’Inter. Juve INTER – «Per la Juve la partita è importante, ma sono certo che l’Inter pur avendo vinto il titolo vorrà onorare il derby d’Italia. E poi Conte non ha il carattere di chi vuol far felici i bianconeri. Spero sia una sfida bellissima e che l’Inter faccia un grande regalo a me e pure ai tifosi». AGNELLI – «Se si vince tanto può capitare di fare errori. È pure possibile che tutto sia dovuto al fatto di pensare di essere cosi forti da potersi permettere anche un allenatore molto intelligente ma non esperto come Pirlo piuttosto che una ‘svolazzata’ ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista, toccando alcuni temi d’attualità verso il match con laAl QS, Massimoha rilasciato un’intervista. Le parole dell’ex presidente dell’Inter.INTER – «Per lala partita è importante, ma sono certo che l’Inter pur avendo vinto il titolo vorrà onorare il derby d’Italia. E poi Conte non ha il carattere di chi vuol far felici i bianconeri. Spero sia una sfida bellissima e che l’Inter faccia un grande regalo a me e pure ai tifosi». AGNELLI – «Se si vince tanto può capitare di fare errori. È pure possibile che tutto sia dovuto al fatto di pensare dicosi forti da potersi permettere anche unmolto intelligente ma non esperto come Pirlo piuttosto che una ‘svolazzata’ ...

