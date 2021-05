Milano, Albertini: "Non posso accettare candidatura a sindaco" (Di sabato 15 maggio 2021) Gabriele Albertini dice no alla possibile candidatura a sindaco di Milano. "Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l'affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m'avevano ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Gabrieledice no alla possibiledi. "Vi devo una risposta dopo settimane in cui ho sentito l'affetto e il sostegno di voi tutti. Alcuni sondaggi m'avevano ...

Advertising

VittorioSgarbi : Milano: “Rinascimento” sosterrà la candidatura di Gabriele Albertini. @stampasgarbi @AnsaLombardia - you_trend : ?? #BREAKING Milano: Albertini rinuncia alla candidatura a sindaco 'per un insieme di ragioni personali' - EdoardoQuaquini : RT @you_trend: ?? #BREAKING Milano: Albertini rinuncia alla candidatura a sindaco 'per un insieme di ragioni personali' - magellano83 : Stima per Gabriele #Albertini il quale ha capito, a differenza dei suoi sodali, che per fare il sindaco devi avere… - fattoquotidiano : Milano, da Albertini no definitivo alla candidatura a sindaco con il centrodestra: “Non posso accettare questa oppo… -