Milan | priorità Brahim Diaz | la strategia del club

(Di sabato 15 maggio 2021) Come ha spiegato la 'Gazzetta dello Sport', infatti, tra ledi Paolo Maldini e Frederic Massara c'è proprio l'incontro con la dirigenza delle Merengues per parlare del giovane trequartista. ...

Advertising

notizie_milan : Milan, blindare Kessie è una priorità: la Premier League tenta l’ivoriano - ilmiaomilanista : Dopo giorni da gufo posso tranquillamente affermare che la priorità va all’AC MILAN. Se la Juve dovesse vincere l’I… - infoitsport : Calciomercato Milan, la priorità è l’attacco: tre nomi pazzeschi nel mirino - SsantiagoF13 : RT @Pirichello: Domenica il Cagliari passeggia sul Milan a San Ciro ma voi pensate alla guerra Palestina/Israel, queste sono le vostre prio… - Pirichello : Domenica il Cagliari passeggia sul Milan a San Ciro ma voi pensate alla guerra Palestina/Israel, queste sono le vos… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan priorità

Virgilio Sport

Così ilintende fare in fretta e definire quanto prima il futuro di Brahim Diaz, talentino a ... Come ha spiegato la 'Gazzetta dello Sport', infatti, tra ledi Paolo Maldini e Frederic ...Spread the love Calciomercato- Ladella dirigenza rossonera è quella di rinforzare il reparto offensivo: diversi gli obiettivi tenuti d'occhio da Maldini. I dettagli Ladelper la prossima stagione, ...