Mattarella: sostenere famiglia, necessarie misure contro povertà (Di sabato 15 maggio 2021) "La famiglia è nucleo vitale della società. L'art. 29 della Costituzione ne riconosce espressamente il carattere di società naturale preesistente allo Stato e ne afferma i diritti. Luogo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) "Laè nucleo vitale della società. L'art. 29 della Costituzione ne riconosce espressamente il carattere di società naturale preesistente allo Stato e ne afferma i diritti. Luogo di ...

Advertising

italianitweet : ADORO il Presidentissimo #Mattarella un grande Patriota che spende sempre belle parole per sostenere gli italiani.… - fabius10scudi : @FelipeKarmelo @Miniver841 @CriticaScient @eurodisgusto A/Simmetrie. Ora, non è che penso che abbia totalmente tor… - NasiniRosella : @Libero_official Parla come se avesse il 51%dei consensi, come mai?? Tutti a sostenere l'ultima barca della sinistr… - Mariate48641882 : RT @rimmel83837671: @GiorgiaMeloni 'Io sono Giorgia ' eccola qua ! Quella vera ! '....forse di vilipendio al Presidente ' Quale rapprese… - GiusPecoraro : RT @rimmel83837671: @GiorgiaMeloni 'Io sono Giorgia ' eccola qua ! Quella vera ! '....forse di vilipendio al Presidente ' Quale rapprese… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella sostenere Mattarella: sostenere famiglia, necessarie misure contro povertà ... la famiglia merita politiche di sostegno, nella consapevolezza del ruolo che svolge anche al fondamentale fine della ripresa della natalità"."Grande attenzione - ha proseguito Mattarella - va ...

Consiglio Supremo Difesa: terrorismo transnazionale resta minaccia preoccupante Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presieduto oggi, al Palazzo del Quirinale, la riunione del Consiglio Supremo di ...e la Comunità Internazionale continueranno a sostenere ...

Mattarella: sostenere famiglia, necessarie misure contro povertà Tiscali.it Mattarella: sostenere famiglia, necessarie misure contro povertà Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia.Per il capo dello Stato "la Giornata internazionale della ...

Il Consiglio Superiore di Difesa: “Il rientro dei soldati in Italia dall’Afghanistan avverrà nella massima sicurezza” ROMA. Il «rientro dei nostri soldati dall'Afghanistan, nel rispetto delle decisioni dell'Alleanza Atlantica, dovrà avvenire in una cornice di massima sicurezza, secondo i piani elaborati in accordo co ...

... la famiglia merita politiche di sostegno, nella consapevolezza del ruolo che svolge anche al fondamentale fine della ripresa della natalità"."Grande attenzione - ha proseguito- va ...Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha presieduto oggi, al Palazzo del Quirinale, la riunione del Consiglio Supremo di ...e la Comunità Internazionale continueranno a...Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia.Per il capo dello Stato "la Giornata internazionale della ...ROMA. Il «rientro dei nostri soldati dall'Afghanistan, nel rispetto delle decisioni dell'Alleanza Atlantica, dovrà avvenire in una cornice di massima sicurezza, secondo i piani elaborati in accordo co ...