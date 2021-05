Mass Effect Legendary Edition ha dei problemi su PC e le recensioni negative su Steam non mancano (Di sabato 15 maggio 2021) Mass Effect Legendary Edition è stato pubblicato su Steam da pochissime ore, ma la reazione dei giocatori non è stata completamente positiva. Fino a poco tempo fa, le recensioni di Steam erano considerate "Nella media", segno che c'era un bilanciamento fra opinioni positive e negative. In questo preciso momento, ci siamo assestati su un giudizio "Perlopiù positivo", ma la domanda sorge spontanea: a cosa erano dovute le iniziali recensioni negative, tanto numerose da rivaleggiare le positive? Esaminando nel dettaglio le opinioni dei giocatori che hanno dato pollice verso, abbiamo scoperto che Mass Effect Legendary Edition su PC possiede alcuni piccoli ... Leggi su eurogamer (Di sabato 15 maggio 2021)è stato pubblicato suda pochissime ore, ma la reazione dei giocatori non è stata completamente positiva. Fino a poco tempo fa, ledierano considerate "Nella media", segno che c'era un bilanciamento fra opinioni positive e. In questo preciso momento, ci siamo assestati su un giudizio "Perlopiù positivo", ma la domanda sorge spontanea: a cosa erano dovute le iniziali, tanto numerose da rivaleggiare le positive? Esaminando nel dettaglio le opinioni dei giocatori che hanno dato pollice verso, abbiamo scoperto chesu PC possiede alcuni piccoli ...

alisander91bis : Vorrei cancellarmi la memoria per giocare a Mass Effect come se fosse la prima volta - Streamer_Boost : RT @CalvinRWoodill: Mass Effect Episode 3 Novaria to Luna - StreamerWall : RT @CalvinRWoodill: Mass Effect Episode 3 Novaria to Luna - Junji_Manda : @snjegurochka Ma inizierà il wank anche su mass effect? Spero di no - gfriendale : direi che posso tornare a giocare a mass effect -