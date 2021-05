LIVE Sonego-Djokovic 0-1, Internazionali d’Italia in DIRETTA: comincia la seconda semifinale! (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NADAL-OPELKA 0-1. Conclude il game con una prima robusta Djokovic che non trema nel primo gioco della partita. 40-0 Prova a cambiare in lungolinea con il dritto Sonego per spostare Djokovic, ma la soluzione termina in corridoio. 30-0 Stecca con il dritto Sonego mentre provava a spingere e ad entrare dentro al campo. 15-0 Subito grande scambio! Djokovic prova ad uscire con la smorzata e poi recupera dopo il dritto stretto di Sonego. SI PARTE SUL CAMPO CENTRALE! Djokovic AL SERVIZIO! 18.36 Djokovic non ha giocato una partita perfetta contro Tsitsipas, ma l’ha portata a casa con lo status del campione che è. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI NADAL-OPELKA 0-1. Conclude il game con una prima robustache non trema nel primo gioco della partita. 40-0 Prova a cambiare in lungolinea con il drittoper spostare, ma la soluzione termina in corridoio. 30-0 Stecca con il drittomentre provava a spingere e ad entrare dentro al campo. 15-0 Subito grande scambio!prova ad uscire con la smorzata e poi recupera dopo il dritto stretto di. SI PARTE SUL CAMPO CENTRALE!AL SERVIZIO! 18.36non ha giocato una partita perfetta contro Tsitsipas, ma l’ha portata a casa con lo status del campione che è. Il ...

Advertising

angelomangiante : Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti… - SkySport : Internazionali Roma, ora Sonego-Djokovic LIVE su Sky: chi vince affronterà Nadal in finale #SkyTennis #Tennis… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Internazionali #Roma A poche ore dai #quartidifinale, #Djokovic e #Sonego si giocano la… - sportface2016 : #IBI2021 Tutto pronto per la DIRETTA della semifinale tra Lorenzo #Sonego e Novak #Djokovic - sportli26181512 : Sonego-Djokovic agli Internazionali di tennis di Roma, il risultato in diretta LIVE: Lorenzo Sonego in campo sul Ce… -