L'Isola dei Famosi 2021: Miryea Stabile ha una crisi di pianto, colpa di Ignazio Moser

Passano i giorni, le settimane e persino i mesi su L'Isola dei Famosi 2021 ma il tormentone imprescindibile di ogni puntata è sempre uno: la fame. Un problema non indifferente che si ripropone in maniera sempre più pesante quando, nel corso delle varie prove ricompensa, Massimiliano Rosolino fa passare sotto i nasi dei naufraghi piatti e prelibatezze di ogni tipo. Ma questa volta, oltre ai crampi, qualcuno ha avuto anche una crisi di pianto… Protagonista di questo sfogo è stata la giovane naufraga Miryea Stabile, vincitrice dell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Trionfatrice assieme alla sua squadra, la ragazza si è messa in fila assieme agli altri naufraghi per attendere le istruzioni che il loro leader di gioco aveva da darle: chi avrebbe ...

