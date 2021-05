Le api solitarie arruolate come sentinelle anti inquinamento (Di sabato 15 maggio 2021) Immaginiamo un quiz a risposta multipla in cui si propongono due definizioni del mondo delle api. La prima lo descrive come un regno matrilineare, con la regina e un esercito di industriose operaie. La seconda come una famiglia mononucleare in cui, dopo la morte precoce del maschio, è la femmina a tirare avanti sola la baracca pensando ai figli. Non c’è dubbio che la maggioranza delle crocette andrebbe a barrare la prima opzione. Ma sarebbe un errore, almeno dal punto di vista statistico. “Le api sono una grande famiglia composta da 20 mila specie di apoidei”, spiega Fabio Sgolastra, docente di entomologia all’università di Bologna. “Tutti conoscono le api da miele, cioè l’apis mellifera, ma il 70% di queste specie è formato dalle api solitarie che hanno un’organizzazione completamente diversa dalle altre. Noi stiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) Immaginiamo un quiz a risposta multipla in cui si propongono due definizioni del mondo delle api. La prima lo descriveun regno matrilineare, con la regina e un esercito di industriose operaie. La secondauna famiglia mononucleare in cui, dopo la morte precoce del maschio, è la femmina a tirare avsola la baracca pensando ai figli. Non c’è dubbio che la maggioranza delle crocette andrebbe a barrare la prima opzione. Ma sarebbe un errore, almeno dal punto di vista statistico. “Le api sono una grande famiglia composta da 20 mila specie di apoidei”, spiega Fabio Sgolastra, docente di entomologia all’università di Bologna. “Tutti conoscono le api da miele, cioè l’apis mellifera, ma il 70% di queste specie è formato dalle apiche hanno un’organizzazione completamente diversa dalle altre. Noi stiamo ...

