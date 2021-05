‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini | “Nibali ha un po’ di sfiga addosso Bernal non l’ho visto bene”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) L’ERRORE TATTICO DI GIOVANNI CARBONI Quando è andato dietro a Campenaerts, ho capito che sarebbe stato difficile vincere. Secondo me Carboni ha sbagliato a seguire il belga. Sapevo che Lafay era pericoloso, poi Carboni ha pagato lo sforzo e si è piantato. Lafay ha vinto con margine, in salita andava forte. Però tatticamente l’italiano ha sbagliato: doveva controllare Lafay e Oliveira, che dopo si è staccato. Francesco Gavazzi è stato bravo, si è gestito. Carboni ha fatto un errore di valutazione. Purtroppo è stata un’occasione persa per la Bardiani. LE CAUSE DI UN DIVARIO NETTO TRA SQUADRE PROFESSIONAL E WORLD TOUR Il livello si è alzato molto. Di sicuro la differenza tra le World Tour e le Professional è evidente. L’unica che si salva un po’ di più è la Alpecin: diciamo che è una Professional mascherata, perché fa quasi tutte le corse ed ha Van der Poel e Merlier. Questa differenza ...