Juventus-Inter, Lautaro Martinez in dubbio: test decisivo, si scalda Pinamonti (Di sabato 15 maggio 2021) Rischio forfait per Lautaro Martinez a pochi minuti da Juventus-Inter, derby d’Italia della penultima giornata di Serie A 2020/2021. Nel pre partita l’attaccante argentino si sta scaldando in modo individuale e, come riporta Sky Sport, sta svolgendo il test decisivo per una presenza o meno dal primo minuto contro i bianconeri. In maniera precauzionale, si sta scaldando anche Pinamonti, pronto a partire dal 1? all’Allianz Stadium dopo aver segnato contro la Sampdoria nella 35esima giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Rischio forfait pera pochi minuti da, derby d’Italia della penultima giornata di Serie A 2020/2021. Nel pre partita l’attaccante argentino si stando in modo individuale e, come riporta Sky Sport, sta svolgendo ilper una presenza o meno dal primo minuto contro i bianconeri. In maniera precauzionale, si stando anche, pronto a partire dal 1? all’Allianz Stadium dopo aver segnato contro la Sampdoria nella 35esima giornata. SportFace.

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - FBiasin : Opinione (come sempre non richiesta) sulla questione 'passerella per i giocatori dell'#Inter, prima di #JuveInter'.… - CryptoTtd : RT @NicoSchira: Beppe #Marotta: “Il passaggio all’#Inter dalla #Juventus ha generato in me tanti stimoli. Antonio #Conte allenatore vincent… - NicoSchira : Beppe #Marotta: “Il passaggio all’#Inter dalla #Juventus ha generato in me tanti stimoli. Antonio #Conte allenatore… -