Juve - Inter, pagelle nerazzurre: Conte - boys spenti, si salva solo Lautaro (Di sabato 15 maggio 2021) Handanovic 6 Intuisce e para il rigore ma non può nulla sulla ribattuta, tradito dalla deviazione di Eriksen sul 2 - 1 Skriniar 6,5 Il più solido in difesa, concede pochissimo De Vrij 6 Poche ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021) Handanovic 6 Intuisce e para il rigore ma non può nulla sulla ribattuta, tradito dalla deviazione di Eriksen sul 2 - 1 Skriniar 6,5 Il più solido in difesa, concede pochissimo De Vrij 6 Poche ...

Advertising

pisto_gol : Juv-Int 3:2 Con un buon 1^T, e in 10>11 per l’espulsione di Bentancur la Juventus, con un rigore molto dubbio conc… - ZZiliani : Tutto il mondo ha visto uno dei match più scandalosi della storia, paragonabile a #JuveInter arbitro #Ceccarini, e… - ZZiliani : Detto che l’unico a non sorprendersi dell’arbitro salvagente della #Juventus è #Conte, che a casa ne ha una collezi… - sportli26181512 : Inter, un giocatore squalificato dopo la Juve: salterà la partita con l'Udinese: Matteo Darmian, esterno dell'Inter… - sportli26181512 : Cuadrado, i primi gol quando più serve: 'Già che non c’era Cristiano...': Cuadrado, i primi gol quando più serve: '… -