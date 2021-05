Grosso guaio al Cairo (Urbano) (Di sabato 15 maggio 2021) Magari i problemi fossero solo Rula Jebreal, che ha fatto fare una figura barbina a “Propaganda Live”: solo una donna invitata e sette maschi? E io non vengo. Magari i problemi fossero solo le sette sberle del Milan al Toro, con vista sulla serie B. Quelle sono cose della vita, cose a cui di riffa o di raffa metti una toppa. No, lo sganassone arrivato sul simpatico naso di Urbano Cairo è di quelli che ti rifanno i connotati. Il lodo arbitrale definitivo ha rigettato le istanze di Rcs nei confronti di Blackstone per la famosa vendita dell’immobile di via Solferino, che il fondo americano pagò 120 milioni, secondo Cairo in modo illecito. Niente, era tutto regolare. Così ora Rcs dovrà affrontare la contro-causa che Blackstone ha intentato a New York, e Urbano rischia di pagare 300 milioni, tantini davvero. Finisse così, la ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Magari i problemi fossero solo Rula Jebreal, che ha fatto fare una figura barbina a “Propaganda Live”: solo una donna invitata e sette maschi? E io non vengo. Magari i problemi fossero solo le sette sberle del Milan al Toro, con vista sulla serie B. Quelle sono cose della vita, cose a cui di riffa o di raffa metti una toppa. No, lo sganassone arrivato sul simpatico naso diè di quelli che ti rifanno i connotati. Il lodo arbitrale definitivo ha rigettato le istanze di Rcs nei confronti di Blackstone per la famosa vendita dell’immobile di via Solferino, che il fondo americano pagò 120 milioni, secondoin modo illecito. Niente, era tutto regolare. Così ora Rcs dovrà affrontare la contro-causa che Blackstone ha intentato a New York, erischia di pagare 300 milioni, tantini davvero. Finisse così, la ...

