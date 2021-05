Calciomercato Inter | furia Conte contro Zhang | I motivi

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - DiMarzio : Le parole di #Lautaro e il retroscena #Barcellona - cmdotcom : #Udinese, #Palumbo e l'eredità di #DePaul. Diviso fra Italia e Norvegia, ha perso l'#Inter per le norme Figc [… - gilnar76 : Marani: «#Scudetto Inter? La ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Ronaldo punta l’Inter: score v ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

Ecco, l'oggi ha un'idea simile: mettere vicino ad Handanovic un portiere alla stessa altezza. L'obiettivo non è tanto creare concorrenza, quanto preparare l'avvicendamento in un ruolo nel quale ...Come si legge sul Corriere dello Sport , il 25enne centrocampista uruguaiano del Cagliari interessa a Leeds e West Ham in Inghilterra, mentre in Italia piace a, Napoli e Roma. Sotto contratto ...Juventus-Inter, streaming e dove vederla in diretta tv su Sky. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.RIVIVI IL LIVE DI INTER-FIORENTINA PRIMAVERA 1-0 94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Breda di Sesto San Giovanni! L'Inter Primavera batte la Fiorentina ...