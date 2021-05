Bronx in letteratura | curiosità | storie inedite | misteri su una New York insolita e segreta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 maggio 2021) Ultimamente, durante una ricerca per un romanzo che sto scrivendo, mi sono imbattuto in diversi testi che raccontano ilda diverse prospettive: Ghetto brother, di Julian Voloj e Claudia Ahlering (prefazione di Lorenzo Cherubini; Add Editore), è un’epopea delin forma di graphic novel. Racconta degli anni quando il borough newese era piagato da vandalismo, incendi e devastato da un abbandono lacerante da parte delle istituzioni. Racconta la storia di Benjamin “Yellow Benjy” Melendez e dei Ghetto Brothers, della migrazione da Porto Rico e della nascita dell’hip hop. La narrazione prende il via nell’inverno del 1971, quando la guerra tra le gang di strada porta Benjy Melendez, fondatore dei Ghetto Brothers, a organizzare un raduno a Hoe Avenue e, davanti ai capi di più di quaranta gang, legge un accordo di pace che ...