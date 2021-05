Ancora bufera su “Anni 20”: in Rai è vietato criticare l’Ue. E poi parlano di “libertà”… (Di sabato 15 maggio 2021) Continua la bufera dentro e fuori la Rai per quanto successo alla trasmissione “Anni 20”. Il nuovo magazine di Rai 2 condotto da Francesca Parisella è balzato agli onori della cronaca per “lesa maestà” nei confronti dell’Europa. Il servizio sotto accusa è quello del giornalista Antonio Rapisarda che si è lanciato in una critica ad alcune delle disposizioni della Ue. Apriti cielo! “Se non ci fosse da preoccuparsi, qualcuno potrebbe sorridere di alcune indicazioni date da Bruxelles”, aveva detto la conduttrice lanciando il servizio sulla “svolta green” promossa dall’Ue.



“Gustosi biscotti di farina di vermi, tarme essiccate o latte con piselli: un menu gentilmente offerto dall’Unione europea… eh già, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”. E Ancora: “L’Europa vuole ben altro: ci ha chiesto di fidarci sul piano ... Leggi su ilparagone (Di sabato 15 maggio 2021) Continua ladentro e fuori la Rai per quanto successo alla trasmissione “20”. Il nuovo magazine di Rai 2 condotto da Francesca Parisella è balzato agli onori della cronaca per “lesa maestà” nei confronti dell’Europa. Il servizio sotto accusa è quello del giornalista Antonio Rapisarda che si è lanciato in una critica ad alcune delle disposizioni della Ue. Apriti cielo! “Se non ci fosse da preoccuparsi, qualcuno potrebbe sorridere di alcune indicazioni date da Bruxelles”, aveva detto la conduttrice lanciando il servizio sulla “svolta green” promossa dal“Gustosi biscotti di farina di vermi, tarme essiccate o latte con piselli: un menu gentilmente offerto dall’Unione europea… eh già, ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”. E: “L’Europa vuole ben altro: ci ha chiesto di fidarci sul piano ...

Advertising

Max_Mogavero : Come prevedibile, #BeneventoCagliari fa ancora discutere: il fratello di Mazzoleni querela il sindaco Mastella e su… - Obiettiv0 : RT @ElioLannutti: Rai,bufera contro la trasmissione 'Anni 20' per un servizio anti-Ue. Letta: 'Serve cambiamento profondo'. Il cambiamento… - Rosyfree74 : RT @ElioLannutti: Rai,bufera contro la trasmissione 'Anni 20' per un servizio anti-Ue. Letta: 'Serve cambiamento profondo'. Il cambiamento… - VedeleAngela : RT @masman007: Un buon motivo per seguire @RaiDue ancora e più di prima con un programma che dimostra di fare informazione al netto degli i… - masman007 : Un buon motivo per seguire @RaiDue ancora e più di prima con un programma che dimostra di fare informazione al nett… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora bufera Inter, caos stipendi: è bufera dopo la decisione della Lega E ancora 'Dove sono anche tutte le paginette 'interiste' che alludevano al fatto che solo l'Inter dovesse posticipare gli stipendi o tagliare?'; 'Tutti i dirigenti della Serie A, sono in Lega a ...

Bergamo, l'ex arbitro Mario Mazzoleni querela Mastella (e decine di haters) per la bufera Var Nessuna designazione nemmeno per la prossima giornata di campionato. Paolo Mazzoleni, l'ex arbitro e ora "varista" bergamasco, finito nella bufera dopo Benevento - Cagliari , resterà ancora fermo, ma intanto si muove il fratello, Mario. A suon di querele. Oltre un centinaio , redatte da un pool di legali dello studio Fratelli Bonomo di ...

"Una via alla Pacificazione" Ancora bufera sul centrodestra LA NAZIONE Nuovo Gattile: è bufera sui ritardi e nuovo bando L'Assessore Filippi risponde all'interrogazione del Consigliere Giacobazzi. Struttura completata ma è polemica sull'affidamento a privati con costi triplicati ...

Bufera dopo Benevento-Cagliari, il fratello di Mazzoleni querela Mastella Benevento-Cagliari fa ancora discutere perché, a distanza di quasi una settimana, gli accusati si difendono. Nello specifico, è intervenuto Mario Mazzoleni, fratello di Paolo, tirato in ballo dal sind ...

'Dove sono anche tutte le paginette 'interiste' che alludevano al fatto che solo l'Inter dovesse posticipare gli stipendi o tagliare?'; 'Tutti i dirigenti della Serie A, sono in Lega a ...Nessuna designazione nemmeno per la prossima giornata di campionato. Paolo Mazzoleni, l'ex arbitro e ora "varista" bergamasco, finito nelladopo Benevento - Cagliari , resteràfermo, ma intanto si muove il fratello, Mario. A suon di querele. Oltre un centinaio , redatte da un pool di legali dello studio Fratelli Bonomo di ...L'Assessore Filippi risponde all'interrogazione del Consigliere Giacobazzi. Struttura completata ma è polemica sull'affidamento a privati con costi triplicati ...Benevento-Cagliari fa ancora discutere perché, a distanza di quasi una settimana, gli accusati si difendono. Nello specifico, è intervenuto Mario Mazzoleni, fratello di Paolo, tirato in ballo dal sind ...