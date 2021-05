Amici 2021, finale: quanto guadagna il vincitore? Montepremi shock (Di sabato 15 maggio 2021) Stasera 15 maggio andrà in onda la puntata finale di Amici 2021, che decreterà il vincitore dell’edizione numero 20: ma quanto vince il primo classificato? A quanto ammontano i premi degli altri finalisti classificati? Scopriamo tutte le cifre da capogiro! Leggi anche: Amici 2021 finale, stasera: come funziona il televoto? Regolamento sfide Amici 2021, finale: quanto guadagna il vincitore? Sono... Leggi su donnapop (Di sabato 15 maggio 2021) Stasera 15 maggio andrà in onda la puntatadi, che decreterà ildell’edizione numero 20: mavince il primo classificato? Aammontano i premi degli altri finalisti classificati? Scopriamo tutte le cifre da capogiro! Leggi anche:, stasera: come funziona il televoto? Regolamento sfideil? Sono...

Advertising

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera, dopo #Crozza, torno sul Nove #laconfessione. Scopriremo il lato oscuro del su… - repubblica : Positiva al Covid, si ritrova con gli amici in piazza Gae Aulenti a Milano: ventenne denunciata - fattoquotidiano : INCHIESTA SU GRILLO&C Gli amici di Ciro: la ragazza mise like ai nostri post - infoitcultura : GIULIA STABILE AMICI 2021/ 'Sangiovanni è diverso da tutti, lui mi fa sentire bella' - bubinoblog : GUIDA TV 15 MAGGIO 2021: UN SABATO SERA TRA L'ULTIMA DI AMICI, IO NON MI ARRENDO E SAPIENS -