Uomini e Donne, Gianluca De Matteis sta frequentando Sophie Codegoni? La risposta del tronista lancia il gossip (Di venerdì 14 maggio 2021) Gianluca De Matteis è stato l’unico tronista di questa stagione di Uomini e Donne a non fare la sua scelta. Il tronista romano ha deciso di abbandonare il trono senza scegliere anche se conserva un bel ricordo dell’esperienza all’interno degli studi Mediaset. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Gianluca ha rivelato che, se potesse tornare indietro, cambierebbe alcune cose, in particolare il suo atteggiamento nei confronti delle sue corteggiatrici: Se tornassi indietro mi prenderei più tempo. A volte credo di essere stato troppo drastico e poco comprensivo. Alcune ragazze non riuscivano ad esprimersi bene in quel contesto, e io ho preso queste titubanze per lati caratteriali. Il ragazzo ha poi parlato del rapporto con ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 14 maggio 2021)Deè stato l’unicodi questa stagione dia non fare la sua scelta. Ilromano ha deciso di abbandonare il trono senza scegliere anche se conserva un bel ricordo dell’esperienza all’interno degli studi Mediaset. Intervistato daMagazine,ha rivelato che, se potesse tornare indietro, cambierebbe alcune cose, in particolare il suo atteggiamento nei confronti delle sue corteggiatrici: Se tornassi indietro mi prenderei più tempo. A volte credo di essere stato troppo drastico e poco comprensivo. Alcune ragazze non riuscivano ad esprimersi bene in quel contesto, e io ho preso queste titubanze per lati caratteriali. Il ragazzo ha poi parlato del rapporto con ...

Advertising

matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - mannocchia : Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - max_graziani : RT @mannocchia: Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e donne -… - Federica81P : RT @mannocchia: Propaganda Live è una comunità che ha ospitato me e tante storie a cui sentivamo il bisogno di dare voce. Uomini e donne -… -