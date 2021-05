Tuffi, Europei 2021: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci conquistano la finale dai tre metri (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci saranno due azzurri nella finale dei 3 metri maschili degli Europei di Budapest. Missione compiuta da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, che chiudono una qualifica davvero ricca di colpi di scena rispettivamente in settima ed ottava posizione. Una gara che ha visto i due tuffatori italiani rimanere distanziati tra loro di appena quindici centesimi di punto, ma per provare a vincere una medaglia servirà migliorarsi molto in finale. Qualifica molto regolare per Lorenzo Marsaglia, che ha terminato con 405.40 di punteggio totale. Tutti Tuffi tra i 60 e i 68 punti (voti intorno al 6,5 e 7), con l’unica eccezione grazie al coefficiente per un quadruplo e mezzo avanti da 81.70, dove sono arrivati anche i ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Ci saranno due azzurri nelladei 3maschili deglidi Budapest. Missione compiuta da, che chiudono una qualifica davvero ricca di colpi di scena rispettivamente in settima ed ottava posizione. Una gara che ha visto i due tuffatori italiani rimanere distanziati tra loro di appena quindici centesimi di punto, ma per provare a vincere una medaglia servirà migliorarsi molto in. Qualifica molto regolare per, che ha terminato con 405.40 di punteggio totale. Tuttitra i 60 e i 68 punti (voti intorno al 6,5 e 7), con l’unica eccezione grazie al coefficiente per un quadruplo e mezzo avanti da 81.70, dove sono arrivati anche i ...

