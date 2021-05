Traffico Roma del 14-05-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 maggio 2021) Luceverdepartita la redazione possibili rallentamenti a tratti lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina e la via Tuscolana scorrevole la circolazione sul tratto Urbano della A24-teramo rallentamenti pere lavori su via della Pineta Sacchetti tra i gemelli via Battistinisostenuto nella zona di San Giovanni in zona Marconi Testaccio rallentamenti su via del Porto Fluviale per l’amore nei pressi di piazza della Radio e per i trasporti sulla ferrovia-viterbo il servizio interrotto nella tratta Flaminio Montebello per intervento dei vigili del fuoco ad un treno nella stazione Euclide tele dettagli di quel di altre notizie potete consultare il sito roba punto luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a ...