Tina Cipollari attacca duramente due protagonisti di Uomini e Donne: “Buffoni… Uno peggio dell’altro” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tina Cipollari ha attaccato Gemma Galgani e Aldo durante la puntata di Uomini e Donne del 14 maggio. Il dubbio ritorno di fiamma dei due protagonisti del trono over e il repentino cambio d’idea del Cavaliere hanno fatto scattare l’opinionista. Gemma Galgani e Aldo hanno raccontato la loro serata insieme, che ha decretato la fine della conoscenza. I dubbi però rimangono. Tina Cipollari contro Gemma Galgani e Aldo Tina Cipollari ha attaccato Gemma Galgani e Aldo. La puntata di Uomini e Donne del 14 maggio è iniziata con la solita tiritera di Gemma Galgani. La Dama propone improbabili conoscenze con lo scopo di avere spazio al centro dello studio. Ultimo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 maggio 2021)hato Gemma Galgani e Aldo durante la puntata didel 14 maggio. Il dubbio ritorno di fiamma dei duedel trono over e il repentino cambio d’idea del Cavaliere hanno fatto scattare l’opinionista. Gemma Galgani e Aldo hanno raccontato la loro serata insieme, che ha decretato la fine della conoscenza. I dubbi però rimangono.contro Gemma Galgani e Aldohato Gemma Galgani e Aldo. La puntata didel 14 maggio è iniziata con la solita tiritera di Gemma Galgani. La Dama propone improbabili conoscenze con lo scopo di avere spazio al centro dello studio. Ultimo ...

