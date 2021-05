Stop mascherine se vaccinati in Usa, Menichetti: “Sperimentazione sul campo” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Quella che avviano gli Stati Uniti è una gigantesca Sperimentazione sul campo. Bisogna essere ottimisti, bisogna però tenere conto che loro hanno vaccinato 10 volte di più di quanto non abbiamo vaccinato noi”. Così il virologo Francesco Menichetti, primario di malattie infettive all’ospedale di Pisa, commenta all’Adnkronos Salute le nuove linee guida dei Centers for Disease and Prevention (Cdc) Usa che prevedono per i completamente vaccinati un ritorno in toto alla vita normale, senza mascherine né distanziamento sociale. “L’iniziativa degli Stati Uniti – sottolinea Menichetti – si basa sul presupposto che il vaccino abbatta efficacemente la trasmissione del virus, cioè non solo prevenga la malattia, ma abbatta il contagio o comporti un contagio non clinicamente significativo. E’ un ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Quella che avviano gli Stati Uniti è una gigantescasul. Bisogna essere ottimisti, bisogna però tenere conto che loro hanno vaccinato 10 volte di più di quanto non abbiamo vaccinato noi”. Così il virologo Francesco, primario di malattie infettive all’ospedale di Pisa, commenta all’Adnkronos Salute le nuove linee guida dei Centers for Disease and Prevention (Cdc) Usa che prevedono per i completamenteun ritorno in toto alla vita normale, senzané distanziamento sociale. “L’iniziativa degli Stati Uniti – sottolinea– si basa sul presupposto che il vaccino abbatta efficacemente la trasmissione del virus, cioè non solo prevenga la malattia, ma abbatta il contagio o comporti un contagio non clinicamente significativo. E’ un ...

