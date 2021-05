Stipendi Serie A, club unanimi: richiesta di taglio di due mesi ai calciatori (Di venerdì 14 maggio 2021) I club di Serie A sono unanimi nel chiedere ai calciatori il taglio di due mesi di Stipendi: ecco le ultime sulla questione discussa in Lega Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Assemblea della Lega di Serie A avrebbe raggiunto un verdetto unanime per quanto riguarda gli Stipendi dei calciatori. Sposata in qualche modo la linea dell’Inter con la richiesta di taglio di due mensilità ai calciatori e verrà formulata al Consiglio Federale il prossimo 17 maggio. Al vaglio anche la proposta di spostare le scadenze di fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) IdiA sononel chiedere aiildi duedi: ecco le ultime sulla questione discussa in Lega Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Assemblea della Lega diA avrebbe raggiunto un verdetto unanime per quanto riguarda glidei. Sposata in qualche modo la linea dell’Inter con ladidi due mensilità aie verrà formulata al Consiglio Federale il prossimo 17 maggio. Al vaglio anche la proposta di spostare le scadenze di fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Eurosport_IT : Nessuno accordo! ??????? #Inter | #Zhang | #Conte | #SerieA - Eurosport_IT : Come i nerazzurri, anche i bianconeri hanno chiesto ai giocatori di posticipare alcune mensilità ???? #Juventus |… - Gazzetta_it : Allarme stipendi per tutte le big. Ora Barça e Real Madrid usano le forbici - Kapodastersz : ?? ULTIM'ORA Serie A, scoppia il caso stipendi: si chiede alla Figc lo slittamento di maggio e giugno, ai calciato… - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: I club di Serie A chiederanno alla Figc di far slittare le scadenze per versare 4 mesi di stipendi -