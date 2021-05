Smentita invasione di Gaza | ma nuovi raid e lanci di razzi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Fallisce ogni tentativo di medizione internazionale per fermare il conflitto nella Striscia di. Nella notte ci sono state nuove offensive da entrambe le parti. Aggiornato a 119 il numero delle ...

Fallisce ogni tentativo di medizione internazionale per fermare il conflitto nella Striscia di Gaza. Nella notte ci sono state nuove offensive da entrambe le parti. Aggiornato a 119 il numero delle ...... bombardandola con l'aviazione e le forze di terra e fermandosi appena prima di un'in piena regola " annunciata e poi. Mentre la violenza aumenta e si va verso la guerra aperta, si ...Dall’altra parte, per tutta la notte circa 160 aerei dell’Esercito israeliano hanno colpito oltre 150 “obiettivi sotterranei” nel nord… Leggi ...L’escalation in corso rischia di portare verso una Terza Intifada, una guerriglia prolungata dove la protesta si forgia anche sulle frustrazione socio-economiche palestinesi. Conversazione con Giusepp ...