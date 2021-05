Roma-Lazio, Inzaghi: “Alla squadra chiedo una cosa. Io vs Mourinho? Ci penso tra 10 giorni…” (Di venerdì 14 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà Roma-Lazio.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Lazio Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa Alla vigilia del derby di Roma, in programma sabato sera allo Stadio "Olimpico": dal momento della sua squadra, reduce dAlla vittoria conquistata ai danni del Parma, all'approdo di José Mourinho nella Capitale. Ma non solo... "Se condivido quello che ha detto Immobile sul progetto di crescita che ci deve essere definitivamente? penso di sì, Immobile è un leader e ha detto parole giustissime. Sono contento di averlo allenato in questi 5 anni", sono state le sue parole.Mourinho E IL DERBY - "Sicuramente domani non sarà una partita come le altre. Noi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dellaSimone, intervenuto in conferenza stampavigilia del derby di, in programma sabato sera allo Stadio "Olimpico": dal momento della sua, reduce dvittoria conquistata ai danni del Parma, all'approdo di Josénella Capitale. Ma non solo... "Se condivido quello che ha detto Immobile sul progetto di crescita che ci deve essere definitivamente?di sì, Immobile è un leader e ha detto parole giustissime. Sono contento di averlo allenato in questi 5 anni", sono state le sue parole.E IL DERBY - "Sicuramente domani non sarà una partita come le altre. Noi ...

