Reazione a Catena da giugno 2021 su Rai 1 con nuovi giochi: le novità (Di venerdì 14 maggio 2021) Giornata ricca di news per chi ama il mondo della tv! Oggi infatti c'è stata la presentazione dei palinsesti estivi di Rai 1. Confermatissimo il programma Reazione a Catena, capace di incassare ascolti record nonostante la voglia di mare degli italiani! E anche quest'anno al timone del programma del pre serale estivo di Rai 1 ci sarà Marco Liorni confermatissimo. Reazione a Catena sbarca in pre serale tra meno di un mese: staffetta tra Liorni e Insinna. Flavio però quest'anno non va in vacanza perchè continuerà a fare compagnia al pubblico con il ritorno de Il pranzo è servito alle 14 su Rai 1. Ma torniamo su Reazione a Catena. Come spiegato nella conferenza stampa di oggi, il quiz di Rai 1 avrà tante novità e giochi nuovi che ...

swftscrsn : RT @fraversion: Coletta rivela di ricevere molte mail di persone che chiedono di vedere più spesso Reazione a catena, non solo in estate. A… - Silvia_Mio86 : @fraversion Liorni non è proprio adatto per Reazione a catena - InterClubIndia : RT @InterCM16: 'Perdere #Conte significa innescare una reazione a catena difficile da controllare. Se Conte va, in molti potrebbero chieder… - insalatadiris0 : @Aurora_Bersan Guarda io non sono d'accordo per i modi con cui l'ha detto però il concetto per sé non è sbagliato.… - eversun80 : @fraversion Ma anche Liorni con Reazione a catena al posto di Insinna! Ecco l'ho detto... -