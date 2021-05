Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: vittorie di Verona e Catania in Gara-1 delle semifinali play-off (Di venerdì 14 maggio 2021) La Serie A1 2020-2021 di Pallanuoto femminile vede iniziare oggi le semifinali play-off: la prima grande sorpresa della post season arriva da Padova-Verona, con le ospiti che vincono per 10-15, ribaltano il fattore campo e martedì 18 in Gara-2 possono qualificarsi per la finale. Vittoria interna, invece, in Catania-Roma, con le etnee che si impongono per 11-7 ed in trasferta proveranno a chiudere la Serie. TABELLINI PLEBISCITO PADOVA-CSS Verona 10-15 PLEBISCITO PADOVA: Teani, Savioli M. 2, Savioli I. 1, Gottardo, Queirolo 1, Tognon, Millo 1, Dario 1, Cocchiere 2, Ranalli 1, Meggiato 1, Centanni, Giacon. All. Posterivo. CSS Verona: Nigro, Esposito, Peroni, Zanetta, Borg 1, Alogbo 3, ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) LaA1 2020-divede iniziare oggi le-off: la prima grande sorpresa della post season arriva da Padova-, con le ospiti che vincono per 10-15, ribaltano il fattore campo e martedì 18 in-2 possono qualificarsi per la finale. Vittoria interna, invece, in-Roma, con le etnee che si impongono per 11-7 ed in trasferta proveranno a chiudere la. TABELLINI PLEBISCITO PADOVA-CSS10-15 PLEBISCITO PADOVA: Teani, Savioli M. 2, Savioli I. 1, Gottardo, Queirolo 1, Tognon, Millo 1, Dario 1, Cocchiere 2, Ranalli 1, Meggiato 1, Centanni, Giacon. All. Posterivo. CSS: Nigro, Esposito, Peroni, Zanetta, Borg 1, Alogbo 3, ...

