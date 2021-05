Napoli-Spalletti | ecco l’indizio che svela l’accordo | Lobotka tolto dal mercato per volere del toscano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lucianoè l’uomo designato per guidare ilper il prossimo futuro. Il coachpare aver superato nell’indice di gradimento i vari Allegri, Inzaghi e Fonseca e si avvicina ogni giorno di più al capoluogo campano dopo la parentesi nerazzurra e un meritatissimo anno sabbatico. Ma non è tutto perché oggi, un piccolo L'articolo

. Molto più di una semplice idea, non solo una semplice suggestione: Allegri alpotrebbe non restare un sogno nel cassetto. E sì, perché dopo aver tessuto, scucito e tentato ..., ...Il futuro di Lobotka potrebbe non essere lontano danel caso in cui sulla panchina azzurra dovesse arrivare Luciano. Secondo Calciomercato.it, il tecnico toscano avrebbe bloccato la partenza del centrocampista slovacco, che quest'anno ...Luciano Spalletti è l’uomo designato per guidare il Napoli per il prossimo futuro. Il coach toscano pare aver superato nell’indice di gradimento i vari Allegri, Inzaghi e Fonseca e si avvicina ogni ...Il Napoli è alla svolta decisiva. La scelta del prossimo allenatore è agli sgoccioli e i nomi al vaglio della dirigenza iniziano ad essere sempre meno. Si ...