Mo: von der Leyen, 'condanno attacchi indiscriminati Hamas' (Di venerdì 14 maggio 2021) Bruxelles, 14 mag. (Adnkronos) – "Molto preoccupata dalla situazione in Israele e a Gaza. Condanno gli attacchi indiscriminati di Hamas contro Israele. I civili di entrambe le parti devono essere protetti. La violenza deve cessare ora". Così in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sull'escalation in Medio Oriente.

