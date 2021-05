Magnate inglese muore a Dubai | nel 2019 un incidente con la sua Porsche sotto effetto di cocaina

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ilimmobiliare, Martin Skinner, di 42 anni, è morto mentre si trovava aper “un viaggio di lavoro“, questo è quanto riportato dai media. La fidanzata di Skinner, Olga Velskaya, ha comunicato tramite il suo profilo Instagram la morte del: “Martin è morto. Non chiedetemi cos’è successo. Sono sicura che tu sia in un mondo migliore in questo momento”. Leggi anche -> Cadono dalla finestra ricercatore del vaccino covid e la figlia di un: due morti misteriose Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da OLGA VELSKAYA (@olgavelskaya13) Ci sono stati moltissimi messaggi di cordoglio da parte degli amici dell’imprenditore, che pubblicava in maniera regolare sul suo profilo Instagram e non solo immagini ...