LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Biginelli-Neroni per stupire, Marsaglia e Tocci di provano dai 3 metri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dedicata ai Tuffi degli Europei di Budapest 2021. Continua alla Duna Arena di Budapest una rassegna continentale fantastica finora per l'Italia, che ha già collezionato due medaglie d'oro, una d'argento e due di bronzo. Voglia di riscatto per Giovani Tocci e Lorenzo Marsaglia. Dopo il quarto posto nel sincro di ieri, i due azzurri risalgono sul trampolino quest'oggi (qualifica ore 12.00) per andare a caccia della finale ...

