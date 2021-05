La top 5 dei singoli di Zucchero più ascoltati all’estero: da Wonderful Life a Diavolo in Me (Di venerdì 14 maggio 2021) Come ogni venerdì sera torna l’appuntamento con Carlo Conti e la sua ‘Top 10’. Stasera l’ospite d’eccezione è Zucchero Fornaciari, un gigante della musica italiana. Nonostante vanti una carriera altisonante, il cantante non ha intenzioni di fermarsi e ha annunciato l’uscita di un nuovo disco ‘Inacustico D.O.C and more’, primo album dell’artista emiliano interamente in acustico. Ma in attesa del nuovo progetto artistico, ripercorriamo assieme alcuni suoi successi indimenticabili. LEGGI ANCHE => “La voce roca mi venne…”: Gianna Nannini si racconta a Carlo Conti, storia di una voce iconica Un talento sconfinato (e apprezzato oltre i confini) Zucchero è un cantante apprezzatissimo non solo in Italia. Lo testimonia il fatto che la sua racconta di singoli del 1996 ‘The Best of Zucchero Sugar Fornaciari’s ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 14 maggio 2021) Come ogni venerdì sera torna l’appuntamento con Carlo Conti e la sua ‘Top 10’. Stasera l’ospite d’eccezione èFornaciari, un gigante della musica italiana. Nonostante vanti una carriera altisonante, il cantante non ha intenzioni di fermarsi e ha annunciato l’uscita di un nuovo disco ‘Inacustico D.O.C and more’, primo album dell’artista emiliano interamente in acustico. Ma in attesa del nuovo progetto artistico, ripercorriamo assieme alcuni suoi successi indimenticabili. LEGGI ANCHE => “La voce roca mi venne…”: Gianna Nannini si racconta a Carlo Conti, storia di una voce iconica Un talento sconfinato (e apprezzato oltre i confini)è un cantante apprezzatissimo non solo in Italia. Lo testimonia il fatto che la sua racconta didel 1996 ‘The Best ofSugar Fornaciari’s ...

Ultime Notizie dalla rete : top dei Le stelle del salto ostacoli a Piazza di Siena ... Daniel Deusser e Martin Fuchs - e ben sei cavalieri della 'top ten'. Questo è solo un assaggio ... La presenza dei team di Giappone , nazione ospitante della prossima Olimpiade, in gara a Roma con una ...

Serena Autieri/ 'Ornella Muti? Donna immensa, cresciuta nel suo mito' Serena Autieri tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci , il varietà condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. Un periodo ... che è un asso dei cieli mi ha detto: "Se siamo all'...

La Top 11 dei migliori calciatori della 36ª giornata di Serie A Yahoo Finanza LIVE Olimpia Milano-Trento 93-79, Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange si porta 2-0 nella serie CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.44 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 20.42 Con 19 punti d ...

BTP: tassi e Spread in rally. Che succede e cosa aspettarsi Prosegue la corsa al rialzo dello Spread e dei rendimenti dei BTP: 3 i motivi chiave che alimentano il sell-off. Un'occasione buy?

