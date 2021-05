Incidente in moto, Giuseppe muore a 24 anni: grave la fidanzata. Il dolore su Fb: 'Avevi tutta la vita davanti' (Di venerdì 14 maggio 2021) Un ragazzo di 24 anni, Giuseppe Guzzi , è morto e la sua fidanzata è ricoverata in gravi condizioni, a seguito di un Incidente stradale avvenuto poco dopo le 19.30 di ieri sera a Varese. I due ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) Un ragazzo di 24Guzzi , è morto e la suaè ricoverata in gravi condizioni, a seguito di unstradale avvenuto poco dopo le 19.30 di ieri sera a Varese. I due ...

Advertising

AnElasticHeart_ : Ennesimo ragazzo del ‘97 della mia provincia che ieri è morto per un incidente in moto, ha lasciato però una bimba… - Sport_Fair : Una scena comica quella avvenuta a #Montecarlo #Rosberg protagonista di un esilarante incidente IL VIDEO… - LaSgarzigliona : I catanesi catcallano diversamente. Ho avuto un “BeeeeeDDa PapareDDa” e un quasi incidente del vecchietto in moto. - UNDMofficial : New post: Incidente mortale Varese, coppia si schianta con la moto: deceduto 24enne - PaolaCalabretto : Monopoli, scontro tra auto e moto in periferia -