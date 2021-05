I Maneskin sono pronti (e tra i preferiti) per l’Eurovision Song Contest (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo il Festival di Sanremo, l’Eurovision Song Contest è il Contest musicale più atteso dell’anno. Dopo due anni di assenza sta per tornare con la 65esima edizione e quest’anno si svolgerà in Olanda, a Rotterdam, e vedrà la partecipazione di 39 paesi tra cui l’Italia che fa gareggiare i Maneskin, reduci dalla vittoria del 71° Festival di Sanremo. Zitti e Buoni in versione acustica I Maneskin porteranno sul palco del Ahoy Arena, Zitti e Buoni, il brano che hanno cantato al Festival e che ha portato loro a trionfare sul palco sbarazzando la concorrenza e superando il duo Francesca Michielin-Fedez e Ermal Meta, rispettivamente secondi e terzi. l’Eurovision è previsto tra il 18 e il 22 maggio e, le due semifinali e la finale, verranno trasmesse su Rai 4 e Rai1. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo il Festival di Sanremo,è ilmusicale più atteso dell’anno. Dopo due anni di assenza sta per tornare con la 65esima edizione e quest’anno si svolgerà in Olanda, a Rotterdam, e vedrà la partecipazione di 39 paesi tra cui l’Italia che fa gareggiare i, reduci dalla vittoria del 71° Festival di Sanremo. Zitti e Buoni in versione acustica Iporteranno sul palco del Ahoy Arena, Zitti e Buoni, il brano che hanno cantato al Festival e che ha portato loro a trionfare sul palco sbarazzando la concorrenza e superando il duo Francesca Michielin-Fedez e Ermal Meta, rispettivamente secondi e terzi.è previsto tra il 18 e il 22 maggio e, le due semifinali e la finale, verranno trasmesse su Rai 4 e Rai1. ...

