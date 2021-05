Giro d’Italia 2021, pagelle di oggi: Ewan maestro degli sprint. Gaviria sbaglia i tempi. Cimolai in crescita (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora una volta Caleb Ewan ha dato dimostrazione di essere il numero uno degli arrivi adatti ai velocisti resistenti ai cambi di ritmo. Lucido, impeccabile, con una gamba semplicemente invidiabile, e una squadra, la Lotto Soudal, davvero impeccabile. È doppietta in tre giorni per l’australiano, che in quel di Termoli è riuscito a bissare il successo dell’altro ieri di Cattolica, beffando un povero Davide Cimolai sempre più vicino al successo. Deludente Fernando Gaviria, che ancora una volta ha sbagliato lo sprint anticipando troppo i tempi. pagelle SETTIMA TAPPA Giro d’Italia 2021 Caleb Ewan, 10: superlativo il lavoro della sua Lotto Soudal. È stato molto intelligente nel regolare ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) Ancora una volta Calebha dato dimostrazione di essere il numero unoarrivi adatti ai velocisti resistenti ai cambi di ritmo. Lucido, impeccabile, con una gamba semplicemente invidiabile, e una squadra, la Lotto Soudal, davvero impeccabile. È doppietta in tre giorni per l’australiano, che in quel di Termoli è riuscito a bissare il successo dell’altro ieri di Cattolica, beffando un povero Davidesempre più vicino al successo. Deludente Fernando, che ancora una volta hato loanticipando troppo iSETTIMA TAPPACaleb, 10: superlativo il lavoro della sua Lotto Soudal. È stato molto intelligente nel regolare ...

