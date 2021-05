Giro d’Italia 2021 | Caleb Ewan impressionante in volata | secondo nuovamente Davide Cimolai

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si torna a parlare dialda favoritissimo non sbaglia e centra la doppietta: sua anche la settima tappa da Notaresco a Termoli con uno sprint eccellente, a confermare il suo dominio tra le ruote veloci. Nessun patema per Attila Valter (Groupama FDJ) che conserva la sua Maglia Rosa. A differenza degli scorsi giorni, oggi si è calmata la situazione nella zona di partenza. Il gruppo ha lasciato subito andar via la fuga di giornata. Tre corridori all’attacco: Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizanè) e Mark Christian (Eolo Kometa). Vantaggio massimo che si è assestato sui 4?, con le squadre dei velocisti che però hanno gestito al meglio la situazione. Gli attaccanti sono stati ripresi a circa 17 chilometri ...